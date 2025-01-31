Россиянам показали, как водолазы собирают загрязненный песок в Черном море

МЧС РФ в официальном Telegram-канале ведомства обнародовало видеозапись, на которой запечатлена работа водолазов в зоне разлива мазута в акватории Черного моря.

На кадрах видно, как специалисты осматривают дно Черного моря и собирают загрязненный песок в мешки.

«В акватории <...> обследовано более 6 244 квадратных километров, за сутки — более 265 квадратных километров. Обработано сорбентом 50 195 квадратных метров», — подчеркнули в министерстве.

Там добавили, что к текущему моменту сотрудники профильных служб собрали со дна более 177 тыс. тонн загрязненного песка. Из них более 136 тыс. тонн песка были вывезены на площадку временного хранения.

В настоящее время водолазы продолжают обследовать дно Черного моря и собирать нефтепродукты вдоль побережья.



15 декабря 2024 года в Керченском проливе, соединяющем Азовское и Черное моря, потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Причиной послужили экстремальные погодные условия, в том числе сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов.

Как рассказали в экстренных службах, в результате происшествия в воду попали 3,8 тыс. тонн мазута. На этом фоне в ряде российских регионов, включая Республику Крым и Краснодарский край, организовали работы по очистке пляжей и акватории от нефтепродуктов. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий.

Ранее министерство природных ресурсов и экологии РФ назвало сроки восстановления пляжей в Анапе после разлива мазута.