Петербургский рабочий устранял протечку и попал в больницу, обварившись кипятком

В Петербурге сотрудник энергокомпании обварился кипятком, когда устранял протечку. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Инцидент произошел в ночь на 30 января, когда 57-летний сменный мастер ГУП «ТЭК» устранял протечку в одном из домов по улице Жени Егоровой. В ходе ремонта рабочий обварился кипятком — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи. Врачи диагностировали у мужчины термические ожоги 1-2 степеней правой голени и правой стопы, а также левой голени и левого колена. У него оказалось повреждено 9% поверхности тела.

До этого в Ленинградской области женщина попала в больницу из-за загоревшейся мультиварки. У нее диагностировали термический ожог голеностопного сустава и стопы.

Ранее в Югре младенец опрокинул на себя чайник с кипятком и попал в реанимацию.