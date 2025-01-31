Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сочи лес в национальном парке тушат с помощью вертолета

МЧС: в сочинском нацпарке огонь охватил два гектара леса

В Национальном парке в Сочи горит лес на площади двух гектаров, сообщает МЧС России на официальном сайте.

В ведомстве уточняют, что информация о возгорании лесного массива на склонах горы Кума Верхне-Сочинского участкового лесничества поступила утром 31 января. До ближайшего населенного пункта около трех километров, угрозы ему нет, отметили в МЧС. К тушению пожара привлекли более 50 специалистов и шесть единиц техники, включая вертолет.

Версии о причинах возгорания выдвинут после ликвидации, сообщили представители нацпарка в Telegram-канале.

Утром 31 января на улице Сходненский тупик в российской столице загорелось двухэтажное административное здание. Изначально площадь пожара составила 1,5 тыс. квадратных метров, но со временем огонь распространился на площади 2 тыс. квадратных метров.

По данным МЧС РФ, на этом фоне в строении произошло частичное обрушение крыши. На месте происшествия работали 130 сотрудников экстренных служб, для ликвидации пламени они задействовали 37 единиц техники.

Ранее в Ярославле водитель использовал зажигалку на заправке и устроил пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами