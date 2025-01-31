В Сочи лес в национальном парке тушат с помощью вертолета

МЧС: в сочинском нацпарке огонь охватил два гектара леса

В Национальном парке в Сочи горит лес на площади двух гектаров, сообщает МЧС России на официальном сайте.

В ведомстве уточняют, что информация о возгорании лесного массива на склонах горы Кума Верхне-Сочинского участкового лесничества поступила утром 31 января. До ближайшего населенного пункта около трех километров, угрозы ему нет, отметили в МЧС. К тушению пожара привлекли более 50 специалистов и шесть единиц техники, включая вертолет.

Версии о причинах возгорания выдвинут после ликвидации, сообщили представители нацпарка в Telegram-канале.

Утром 31 января на улице Сходненский тупик в российской столице загорелось двухэтажное административное здание. Изначально площадь пожара составила 1,5 тыс. квадратных метров, но со временем огонь распространился на площади 2 тыс. квадратных метров.

По данным МЧС РФ, на этом фоне в строении произошло частичное обрушение крыши. На месте происшествия работали 130 сотрудников экстренных служб, для ликвидации пламени они задействовали 37 единиц техники.

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