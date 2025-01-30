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В Ярославле водитель использовал зажигалку на заправке и устроил пожар

В Ярославле мужчина устроил пожар на автозаправке из-за зажигалки

В Ярославле мужчина устроил пожар на заправке после того, как воспользовался зажигалкой. Об этом сообщает mk.ru.

На кадрах с места инцидента заметно, как мужчина стоит около своей машины, которая в этот момент заправляется. В какой-то момент он вытащил из кармана какую-то вещь и поднес к машине, после чего заправочный пистолет загорелся.

Мужчина решил вытащить горящую деталь из бензобака, но после этого разлившийся по заправке бензин также воспламенился. Водитель попытался самостоятельно потушить возгорание, но не смог, поэтому к нему на помощь пришли другие мужчины.

По данным издания, клиент поднес к пистолету зажигалку. Зачем он сделал это, не сообщается.

До этого в Грозном на автозаправке произошел пожар. Огонь охватил цистерну с топливом, магазин и операторскую. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание и не допустили разгерметизации цистерн.

Ранее россиянин поссорился с приятелем, облил его бензином и поджег.

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