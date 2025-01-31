В Чувашии анонсировали выплаты участникам ВОВ и блокадникам

Глава Чувашии Николаев: инвалиды ВОВ и блокадники получат по 20 тысяч рублей

Глава Чувашии Олег Николаев в ходе послания госсовету республики предложил выплатить по 20 тысяч рублей инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ) и жителям блокадного Ленинграда. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе мероприятия Николаев назвал 80-летие Победы в Великой Отечественной войне главным событием года. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. В Чувашии текущий год посвящен Победе и патриотизму.

«Предлагаю доплатить из бюджета Чувашской республики по 20 тысяч рублей инвалидам Великой Отечественной войны», — сказал Николаев.

По его словам, наряду с ними и жителями блокадного Ленинграда выплаты получат несовершеннолетние узники концлагерей, труженики тыла, а также потерявшие своих близких жены и мужья участников ВОВ.

27 января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в регионе будут введены новые выплаты в честь юбилея Победы в ВОВ для участников и инвалидов войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и других категорий.

Ранее Путин поддержал инициативу о наделении всех участников ВОВ званием почетных граждан.