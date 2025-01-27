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В Курской области введут ежемесячные выплаты в честь юбилея Победы в ВОВ

Хинштейн: в Курской области введут ежемесячные выплаты в честь юбилея Победы
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Кирилл Зыков/РИА Новости

В Курской области будут введены новые выплаты в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне для участников и инвалидов войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и других категорий. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн на заседании регионального правительства, передает РИА Новости.

«В год 80-летия Победы крайне важно принять новые меры поддержки тех, без кого этой Победы не было бы. Для нашего региона, где продолжается борьба с нацизмом, это особенно актуально. Мы вводим ежемесячные выплаты для участников и инвалидов Великой Отечественной войны в размере 20 тысяч рублей. Ранее такие выплаты предоставлялись только один раз в год», — отметил Хинштейн.

Он также добавил, что для жителей блокадного Ленинграда также будет введена ежемесячная выплата.

Также Хинштейн заявил, что в регионе создадут систему «социальных риэлторов» для переселенцев. По словам Хинштейна, он глубоко возмущен тем, что риэлторы пытаются использовать проблемы людей для собственной наживы.

Ранее Мизулина раскритиковала Трампа за слова о помощи России США во Второй мировой войне.

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