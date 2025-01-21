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В Югре младенец опрокинул на себя чайник с кипятком и попал в реанимацию

В ХМАО врачи спасли младенца, опрокинувшего на себя чайник с кипятком
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Телеграм-канал «Здравоохранение Югры»

Врачи Нижневартовской детской больницы спасли девятимесячного младенца с ожогами, ребенок обварился кипятком. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Югры.

Девятимесячный младенец был доставлен в отделение реанимации в крайне тяжелом состоянии, ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком. Медики диагностировали у маленького пациента ожоги 58% тела.

«Врачи перевели пациента на искусственную вентиляцию легких, провели инфузионную терапию с целью купирования ожогового шока и массивную антибактериальную терапию. На фоне лечения проводились хирургические перевязки», — сообщили в Депздраве.

Полтора месяца младенец находился под медицинским наблюдением, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Он выписан на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Ижевске устанавливаются обстоятельства травмирования малолетней воспитанницы детского сада, девочка обварилась кипятком. Несовершеннолетнюю оставили одну во время подмывания, после чего она получила ожоги. Ребенок несколько часов находился без медицинской помощи. Скорую помощь вызвали родители после того, как забрали ее из детского сада.

Ранее в Челябинске ребенок едва не сварился в кипятке из-за прорыва трубы в квартире.

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