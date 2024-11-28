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В Ленинградской области женщина попала в больницу из-за загоревшейся мультиварки

Женщина во Всеволожске попала в больницу из-за загоревшейся мультиварки

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Haggardous50000/Shutterstock

В городе Всеволожске Ленинградской области женщина попала в больницу из-за загоревшейся мультиварки. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на собственный источник.

По его данным, инцидент произошел накануне вечером. 64-летняя женщина попыталась самостоятельно потушить возгорание, которое произошло на кухне в ее квартире, однако получила повреждения и попала в медучреждение.

«У нее диагностировали термический ожог голеностопного сустава и стопы. Сейчас <...> пострадавшая находится в травматологии», — говорится в сообщении.

25 ноября сообщалось, что в Петербурге госпитализировали 14-летнюю девочку, в которую случайно выстрелил ее знакомый. Инцидент произошел в квартире одного из домов на улице Орджоникидзе. Пострадавшая пришла туда в гости, в какой-то момент в руках ее приятеля оказалось оружие. Нечаянно он нажал на курок, когда сигнальный пистолет был направлен в лицо школьнице. Девочка получила термический ожог роговицы.

Сообщение о произошедшем поступило в полицию из детской больницы, куда доставили пострадавшую. Врачи оценили ее состояние как среднетяжелое. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что во Владивостоке двухлетняя девочка обварилась кипятком из самогонного аппарата.

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