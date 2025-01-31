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Смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость почти в три раза

Минюст Украины: смертность в стране в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза
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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Смертность на Украине в прошлом году превысила рождаемость в 2,8 раза. Об этом сообщается в отчете министерства юстиций республики о государственной регистрации актов гражданского состояния.

В документе отмечается, что в 2024 году на Украине было зарегистрировано 495,09 тысячи смертей, детей родилось 176,69 тысячи.

В 2016 году смертность в стране превысила рождаемость в 1,46 раза, в 2019 году — в 1,87 раза, а в 2021 году этот показатель составил 2,61 раза, говорится в отчете.

До этого заслуженный врач Украины Ольга Богомолец заявила, что украинцам грозит полное вымирание через 180 лет даже без учета миграции и военных потерь.

В конце октября региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр заявила, что с 24 февраля 2022 года Украина потеряла 10 миллионов жителей. Значительная часть этих людей покинула страну, уточнила она. По словам Бауэр, население стареет, а молодежь ищет возможности в других местах и уезжает.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский хочет сократить население ради интеграции в ЕС.

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