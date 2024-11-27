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На Украине заявили, что Зеленский хочет сократить население ради интеграции в ЕС

Депутат Дубинский: Зеленский хочет сократить население до 10 млн человек ради ЕС

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет сократить население страны до 10 млн человек для более успешной интеграции в Евросоюз. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, на своем YouTube-канале.

«Общая цель — сократить количество населения до 10 миллионов человек и получить за это бабки. Зеленский торгует людьми, он лучший рабовладелец в истории», — заявил он.

По словам Дубинского, страна с общим населением в 10 млн человек гораздо легче интегрируется в ЕС, чем государство с 40 млн населением. Он отметил, что сокращение населения будет благоприятно сказываться на аграрном бизнесе, поскольку не нужно будет строить дороги, школы и детские сады.

21 октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова констатировала развал экономики Украины в ходе конфликта. По ее словам, государству не хватает рабочей силы — мобилизованных мужчин приходится заменять женщинами и пожилыми мужчинами.

Ранее социолог рассказал о планах заселить Украину африканцами.

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