Московская школьница ударила ножом бабушку, не отпустившую ее гулять

«Известия»: в Москве девочка ударила ножом бабушку, не отпустившую ее гулять

В Москве 11-летняя девочка напала с ножом на свою 75-летнюю бабушку, потому что та не отпустила ее гулять. Об этом со ссылкой на источник сообщают «Известия».

Инцидент произошел 30 января в районе Строгино. Школьница, которая находится на домашнем обучении, захотела пойти гулять, однако бабушка ее не отпустила — к ребенку должен был прийти репетитор.

После этого девочка направилась на кухню и взяла там 20-сантиметровый нож. Она вонзила лезвие в бок пенсионерке, а затем выбежала на улицу и позвала на помощь.

Пожилую женщину доставили в медицинское учреждение, однако врачам не удалось ее спасти.

До этого российский подросток ударил женщину ножом ради кражи наличных из кошелька. Предварительно, он пошел на преступление из-за долга перед знакомым.

Ранее пенсионер с мачете ударил женщину и порезал мужчину в поезде Томск – Адлер.