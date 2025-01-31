Российский подросток ударил женщину ножом ради кражи наличных из кошелька

В Барнауле 15-летний подросток напал на женщину и ударил ее ножом ради кражи наличных из ее кошелька. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 30 января. Подросток, который до этого стоял на учете в органах системы профилактики, наблюдал за способом оплаты покупателей в магазинах. Он заметил женщину, которая расплачивалась наличными, и последовал за ней во двор дома.

Нагнав женщину, юноша ударил ее по голове и сбил с ног. Он угрожал ей и продолжал избивать, требуя отдать ему деньги. В какой-то момент он ударил жертву ножом в спину. Завладев кошельком, злоумышленник попытался скрыться, но его задержал супруг пострадавшей.

Предварительно, подросток пошел на преступление из-за долга перед знакомым. В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье о разбое, совершенном с помощью оружия. Его допросили, сейчас решается вопрос о заключении под стражу.

Telegram-канал «Инцидент Барнаул» сообщает, что пострадавшая женщина попала в больницу, где ее прооперировали. Она находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее россиянин после застолья ударил подругу ножом в живот, испугался и вызвал скорую.