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Милонова обязали выплатить компенсацию оклеветанной юристке

Суд обязал Милонова выплатить ₽150 тыс. ложно обвиненной в связях с СБУ юристке
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Суд обязал депутата Государственной думы РФ из рядов «Единой России» Виталия Милонова выплатить 150 тыс. рублей ложно обвиненной в связях со Службой безопасности Украины (СБУ) юристке ЛДПР Ирине Воскобойниковой. Об этом сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале

По данным «Осторожно, новости», в июле 2023 года Милонов обвинил Воскобойникову в публичном распространении личных данных российских военных, явившись в приемную ЛДПР в Горловке в ДНР и продублировав свое обвинение в своем Telegram-канале. Юристка заявляла, что получала от Милонова угрозы, вследствие чего получила инсульт. В суде женщина потребовала от депутата компенсацию в размере 1 млн рублей.

Суд признал заявления о связях Воскобойниковой с СБУ ложными и потребовал от Милонова выплатить женщине компенсацию, значительно ниже той, что она запросила, а также опубликовать в своем Telegram-канале опровержение своих обвинений в ее адрес.

До этого Милонов призвал признать нежелательной идеологию бодипозитива в России.

Ранее Милонов назвал сосульки в Петербурге наследием 90-х.

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