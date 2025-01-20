В Госдуме обвинили тамбовских бандитов в падении сосулек в Петербурге

Проблема с сосульками, падающими с домов в Санкт-Петербурге, связана с тем, что в городе много отапливаемых крыш, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, массовое утепление крыш происходило в 90-е годы, когда эти помещения покупали «тамбовские бандиты».

«В Петербурге очень много старых домов с отапливаемыми крышами, именно это является причиной того, что образуются сосульки. Она, к сожалению, образуется не в зависимости от фамилии начальника города, а в силу определенных физических законов, которые нам очень неприятны, но они есть. Крыша должна быть неотапливаемой. Массовое утепление крыш, которое происходило в девяностые годы, привело к тому, что стали образовываться эти огромные сосульки. Я же в Петербурге всю жизнь, сосульки всегда висели у нас на кровлях. Но во второй половине девяностых, когда нехорошие люди в Смольном и так далее взяли верх, массово эти крыши были проданы и переведены в мансардные помещения и так далее. Я сам лично ползал по куче крыш с губернатором Бегловым. Смотрел, как нужно возвращать назад. Возвращать назад не всегда получается. Там уже продано все — в девяностые тамбовские бандиты все купили», — сказал он.

Милонов считает, что для очищения городских крыш и тротуаров необходимо использовать «ядерную химию», как в Москве, — потому что спецтехника по узким тротуарам проехать не может.

«50 лет на моей памяти сосульки образовываются и иногда падают. К сожалению, это угроза, которая есть всегда. И узкие исторические тротуары в Петербурге, которые нельзя очистить трактором, тоже есть. Наверное, надо использовать более ядерную химию, как это в Москве делают. Мы всегда старались ограничиваться, потому что боимся нанести избыточный химический урон нашему городу. Но, опять же, вне зависимости от того, кто сейчас там руководит городом, я могу сказать, что в этом году значительный прогресс. Много людей отмечают, что в части районов ситуация изменилась в лучшую сторону. В центральных районах, где действительно нет ни тракторов, ничего, что проезжает по узким тротуарам, там пока ситуация напряженная», — пояснил он.

20 января стало известно, что силовики провели обыски в пяти районных администрациях Санкт-Петербурга – в Центральном, Адмиралтейском, Приморском, Василеостровском и Выборгском районах. По данным издания «Фонтанка», следственные действия связаны с падением сосулек на жителей города. Сообщается, что правоохранители также пришли в офисы трех управляющих компаний и помещение «Петербургского метрополитена» на Московском проспекте.

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