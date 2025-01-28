Продажи одного из главных российских экспортных товаров упали вдвое

Российский зерновой союз: экспорт российского зерна снизился в январе в два раза

Объем продаж за границу зерна из России в январе упали вдвое относительно аналогичного месяца 2024 года, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского.

Злочевского объяснил снижение объема продаж выросшими внутренними и низкими мировыми ценами. По его словам, в совокупности эти два фактора привели к тому, что маржа экспортеров «оказалась сожрана», и экспортеры достаточно резко снизили активность.

На прошлой неделе агентство Bloomberg написало, что объем морского экспорта российской нефти за неделю с 13 по 19 января опустился до минимального уровня с ноября, до 2,75 млн баррелей в сутки.

В понедельник агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение Минсельхоза страны написало, что Россия продала другим государствам по итогам 2024 года рекордное количество мяса — 700 тысяч тонн, что стало больше на 27% относительно показателей 2023 года.

В соответствии с данными ведомства, продажи выросли в разных сегментах достаточно равномерно: поставки свинины выросли на треть, птицы — на 25%, мяса крупного рогатого скота — на 22%.

Ранее Россия нарастила экспорт одного неожиданного продукта.