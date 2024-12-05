Зерновой союз: Россия рискует потерять почти 40% посевов пшеницы

Россия может потерять беспрецедентные 38% посевов пшеницы, которые ушли на зимовку в плохом состоянии. Пока списывать их не нужно, так как все будет зависеть от погоды этой зимой, но возрастающие риски учитывать следует, объяснил НСН глава российского Зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

Эксперт не согласился с сообщением Минсельхоза о том, что в минувшем сезоне было засеяно 18,61 млн га – по его данным, верный показатель на уровне 17,02 млн га. И из этих 17 млн га 38% зимуют в плохом состоянии, отметил глава Зернового союза. Однако списывать их рано – даже такие посевы могут возродиться весной при достаточном запасе влаги в почве.

«Но надо учитывать, что риски резко вырастают по таким посевам, и даже по взошедшим, если они, уходя в зимовку, не ушли в стадию кущения», — добавил Злочевский.

Что касается общих прогнозов на будущий год, то, по мнению специалиста, цены будут расти. Закладка под будущий урожай уже слабее нынешнего, с озимого сева получится минимум 60-70% урожая пшеницы. Прогнозируется снижение экспорта – по мнению главы РЗС, до 15 февраля вывезут еще максимум 12-14 млн тонн.

Проблемой Злочевский назвал снижение инвестиций в производство пшеницы – они стремятся к нулю на фоне нерентабельности. При этом от установленных для производителей правил и сборов все только теряют, заключил он.

Напомним, замминистра сельского хозяйства Андрей Разин до этого сообщил, что в России от возвратных заморозков увяли посевы на площади 1,1 миллиона гектаров. Однако, по его словам, аграриям удалось пересеять большую часть посевов.

Ранее сообщалось, что Россия рекордно нарастила поставки пшеницы в Катар.