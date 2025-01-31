Владелец задержанного в Норвегии судна c экипажем из РФ отверг обвинения в повреждении кабеля

Владелец задержанного Норвегией судна Silver Dania с российским экипажем Тормод Фоссмарк отрицает, что корабль повредил кабель в Балтийском море. Об этом сообщает норвежская газета VG.

«Мы и сотни других лодок постоянно проплываем мимо. Мы двигались на малой скорости и не отдавали якорь. Мы не сделали ничего плохого. Мы не повредили кабель», — сказал он.

31 января полиция Норвегии сообщила о задержании судна Silver Dania, которое зарегистрировано в королевстве и курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском. Его экипаж состоит из россиян.

Судно задержали по запросу латвийских властей из-за подозрения в причастности к повреждению кабеля в Балтийском море.

26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. После этого латвийский премьер-министр Эвика Силиня заявила о созыве совещания с участием ответственных служб и министерств.

Ранее в Эстонии предложили взимать плату за проход по Балтийскому морю.