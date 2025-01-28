Российские ученые нашли в шиповнике противораковые вещества

Ученые Передовой инженерной школы «Агробиотек» Томского госуниверситета, ВИР им. Вавилова, ДВФУ и СФНЦА РАН обнаружили в шиповнике 48 веществ, которые раньше не находили при экстракции растения. Среди них также есть яцеозидин и цирсилиол, которые обладают противораковой активностью. Ранее этого никто не делал, рассказали «Газете.Ru» в Минобрнауки РФ.

Яцеозидин, который ученым удалось впервые обнаружить в ягодах, может разрушать раковые клетки при мультиформной глиобластоме — наиболее частой и агрессивной форме опухоли мозга. Также в шиповнике обнаружен цирсилиол, который противодействует развитию рака кожи, толстой кишки и остеосаркомы.

Для выделения веществ научная группа использовала самый экологичный растворитель — CO2 под высоким давлением, когда стирается различие между газом и жидкостью. В отличие от органических растворителей (метанол, этанол, ацетон и n-гексан) углекислый газ легко удаляется из полученного продукта. Он нетоксичный, невоспламеняющийся, относится к возобновляемым ресурсам.

Исследователи подобрали самые продуктивные условия температуры (50-70 градусов) и давления (200 – 250 атмосфер) для каждого из трех видов ягод — шиповника иглистого (Rosa acicularis), шиповника тупоушкового (Rosa amblyotis) и шиповника морщинистого (Rosa rugosa). Так им удалось идентифицировать максимальное количество соединений — суммарно 283 химических соединения, 48 из которых были найдены в шиповнике впервые.

«Мы видим спрос промышленности на концепцию «зеленой» добычи биологически активных веществ для защиты окружающей среды и здоровья потребителей. Наша научная группа уже не раз успешно использовала сверхкритическую CO2-экстракцию для исследований смородины, багульника, боярышника и сделала это вновь на ягодах шиповника. Результаты нашей работы можно будет использовать для эффективного получения биологически активных веществ, глубинного изучения свойств шиповника и получения новых лекарств», — рассказал «Газете.Ru» соавтор статьи, и.о. директора ПИШ «Агробиотек» ТГУ Кирилл Голохваст.

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