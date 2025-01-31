В Курской области опровергли сообщения об отмене горячего питания в ПВР

Распространившаяся в сети информация об отмене горячего питания для людей, которые в настоящее время находятся в пункте временного размещения (ПВР) на базе детского оздоровительного комплекса «Олимпиец» в Курске, не соответствует действительности. Об этом сообщило правительство Курской области в официальном Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что в настоящее время в данном ПВР проживают 616 переселенцев из приграничных районов региона. В их числе — 110 несовершеннолетних.

«Для них обеспечено трехразовое горячее питание. Средства на эти цели поступают из федерального бюджета», — подчеркивается в тексте.

Как рассказали в областном правительстве, ни о какой отмене горячего питания или сокращении рациона речи не идет.

В декабре 2024 года исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн посетил один из пунктов временного размещения в регионе и пообщался с гражданами. Позже он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал пост, в котором предложил общественным инициативным группам вместе с властями участвовать в процессе принятия решений. В частности, это касается обсуждения «точечных и системных проблем», устранение которых требует «обратной связи от людей».

Ранее жители приграничных районов Курской области начали возвращаться в свои дома.