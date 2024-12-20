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Хинштейн предложил курянам участвовать в принятии решений

Хинштейн: жители Курской области должны участвовать в принятии решений
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Телеграм-канал «Александр Хинштейн»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что жителям региона необходимо участвовать в принятии решений. Итоги встречи с курянами он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Несколько часов общения с курянами в ПВР [пункте временного размещения] в очередной раз убедили меня в том, что главная проблема — это отсутствие обратной связи с людьми, нехватка у них информации», — написал врио губернатора.

Он предложил общественным инициативным группам вместе с властями вырабатывать совместные решения. По его словам, «масса проблем точечных или системных требует не только глубокого осмысления, но и обсуждения с людьми».

До этого в интервью газете «Коммерсантъ» Хинштейн рассказал, что жители Курской области «истосковались по нормальному человеческому общению». С первых дней на посту врио губернатора ему поступило много жалоб от курян. Он подчеркнул, что такой «вал обращений и жалоб» говорит об отсутствии должной коммуникации между курскими властями и жителями региона.

Ранее Путин объяснил назначение Хинштейна в Курскую область.

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