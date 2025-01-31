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Суд арестовал замглавы УВД по делу о взятке от гендиректора «Фонбета»

Суд арестовал замначальника УВД по ВАО Бивола по делу Анохина
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Тверской суд Москвы арестовал заместителя начальника УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве Сергея Бивола. Его дело связано с обвинением гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина в даче взятки на 60 млн рублей, сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следователя СК РФ. Биволу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 марта 2025 года.

Следствие считает, что Анохин, желая избежать преследования за хищение денег из бюджета на предыдущем месте работы, передал силовикам взятку в 60 млн рублей через цепочку посредников. Указанный начальник отделения ОЭБиПК должен был передать часть денег — 10 млн — неким вышестоящим должностным лицам.

Анохин занимал должности вице-президента Российского футбольного союза и президента Московской федерации футбола. До апреля 2022 года он был членом исполкома Российского футбольного союза и председателем комитета массового футбола Российского футбольного союза. Также он бывший генеральный директор футбольного клуба «Химки», работал в клубе с 2020 по 2021 год.

Компанию «Фонбет» он возглавил в апреле 2022 года. В октябре 2022 года Анохин также вошел в состав комитета по маркетингу Российского футбольного союза.

Ранее «Фонбет» подал иск к гендиректору Анохину из-за дискредитации репутации.

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