Новый смертельный вирус обнаружили в Индии

В Индии в штате Джамму и Кашмир зафиксированы случаи заболевания неизвестного происхождения, из 38 заболевших 17 человек умерли. Подробности рассказали в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что заболевшими были члены трех семей.

«Клиническая картина заболевания характеризуется такими симптомами, как: лихорадка; тошнота; слабость; у всех умерших отмечен отек мозга», — рассказали в ведомстве.

На данный момент исследования показали, что причиной заболевания является воздействие токсинов, однако конкретный токсин не установлен. Данные о случаях, когда есть подозрение на инфекционное заболевание, сразу поступают в Роспотребнадзор.

Недавно Международный Комитет Красного Креста (МККК) предупредил стороны конфликта в Демократической Республики Конго об опасности утечки вирусов из лаборатории в Гоме. Речь идет о штаммах вируса Эбола, утечка которого произошла из-за перебоев с работой электричества.

Африка и Южная Америка также является источником примерно 80% новых штаммов гриппа. К такому выводу недавно пришли ученые из Амстердамского университета.

Ранее в российском городе ввели масочный режим из-за вируса.