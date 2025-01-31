Савельев сообщил о досрочной ликвидации последствий разлива мазута с «Волгонефти-239»

Меры по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов с танкера «Волгонефть-239» реализованы раньше срока. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев, его слова передает ТАСС.

«Нам удалось досрочно реализовать комплекс мер по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов с танкера «Волгонефть-239». Сейчас территория проведения работ достаточно укреплена для проведения необходимых работ по утилизации кормовой части. Важно не сбавлять темп, чтобы завершить все в установленные сроки, несмотря на штормовые прогнозы», — сказал Савельев.

До этого сообщалось, что на Кубани окончательно очистили танки и отсеки кормовой части севшего на мель танкера «Волгонефть-239».

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты.

Причиной происшествия, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.

Ранее судовладелец «Волгонефти-239» раскрыл причину крушения танкеров.