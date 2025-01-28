Аварийный танкер «Волгонефть-239» полностью очистили от мазута

На Кубани закончили очистку танков и кормовой части «Волгонефти-239» от мазута

На Кубани окончательно очистили танки и отсеки кормовой части севшего на мель танкера «Волгонефть-239». Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«Битумовозы перекачали и вывезли точечные остатки и смеси нефтепродуктов», — говорится в посте.

В оперштабе отметили, что теперь готовятся утилизовать кормовую часть судна.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма. Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.

Ранее затонувший танкер «Волгонефть-212» попал на видео.