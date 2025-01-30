Судовладелец «Волгонефти-239» раскрыл причину крушения танкеров

Судовладелец «Волгонефть-239» рассказал, как резкое усиление ветра и шторм до четырех метров не оставили шансов потерпевшим в декабре крушение танкерам, для которых не хватило места на стоянке для судов. Об этом сообщает РИА Новости.

«С 18 часов 14 декабря по 2 часа 15 декабря волнение моря составляло 0,3-0,8 метра, однако, до наступления светлого времени суток ветер усилился до 20 метров в секунду, волнение – до 2-2.5 метра, а к 10.00 ветер усилился до 25 метров в секунду», — рассказал собеседник агентства.

Судовладелец, ссылаясь на слова членов команды, отметил, что в период с 9 до 10 часов резко усилился ветер до значений выше, указанных в прогнозе, который передавали на суда 14 декабря. В результате начались накаты воды до четырех метров, что является крайне редким явлением при таком ветре. В результате начавшийся шторм не оставил шанса судам.

Накануне судовладелец сообщил, что корму танкера «Волгонефть-239» намеренно посадили на мель у мыса Панагия на Кубани. Как считают в ЗАО «Волгатранснефть», капитан принял «единственно правильное» решение, сохранившее жизни членов экипажа и предотвратившее дальнейший разлив оставшегося после крушения мазута. В настоящее время кормовую часть судна готовят к утилизации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Также судовладелец сообщил, что корма танкера «Волгонефть-239» была намеренно посажена на мель у мыса Панагия в Краснодарском крае экипажем судна для возможности предотвращения дальнейшего разлива оставшегося после крушения в танках мазута.

Ранее судовладелец «Волгонефть 239» прокомментировал арест своих счетов.