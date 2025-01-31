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Россиянам рассказали, как поднять настроение в слякотную зиму

Психолог Жданова: поднять настроение зимой помогут физические упражнения
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Владимир Песня/РИА «Новости»

В слякотную серую зиму легко впасть в уныние. При этом плохое настроение зачастую связано не с временем года, а с нарушением баланса витаминов и микроэлементов в организме. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог Эльвира Жданова. Если печаль стала хронической, специалист рекомендует сдать кровь на биохимию.

Если же со здоровьем все в порядке, она посоветовала делать простые физические упражнения: похлопать в ладоши, пять раз присесть, потереть уши. Кроме того, по ее словам, поможет элементарная улыбка.

«Находите радость в мелочах, делайте чуть-чуть красивей каждый момент своей жизни. Если с утра любите пить кофе, заварите его в красивой чашечке. Сделайте на работе ярче свет. Занимайтесь спортом», — сказала Жданова.

Дипломированный психолог, эксперт в области семейных отношений Любовь Сурудо до этого назвала простой способ перестать копаться в прошлом и наслаждаться жизнью. По ее словам, важно замечать радости в повседневности и небольшие успехи.

Счастье — это не поиск виноватых и не копание в прошлом. Это шаги к своим мечтам, осознание прогресса и умение замечать радость в моменте, подчеркнула эксперт.

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