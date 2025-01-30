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Назван простой способ перестать копаться в прошлом и наслаждаться жизнью

Психолог Сурудо: счастье и достижения складываются из мелких шагов
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Depositphotos

Для того чтобы наслаждаться жизнью и с поднятой головой идти к успеху, важно перестать копаться в прошлом, а вместо этого сфокусироваться на настоящем и будущем. Такой совет в интервью РИАМО дала дипломированный психолог, эксперт в области семейных отношений Любовь Сурудо. Кроме того, по ее словам, важно замечать радости в повседневности и небольшие успехи.

«Каждый вечер подводите итоги дня. Что сделано для себя? Что сделано для работы? Это помогает видеть прогресс и не увязать в ощущении недостаточности. Практикуйте благодарность. Благодарите себя и других за любые, даже самые маленькие достижения. Это формирует позитивное восприятие жизни», — сказала Сурудо.

Счастье — это не поиск виноватых и не копание в прошлом. Это шаги к своим мечтам, осознание прогресса и умение замечать радость в моменте, заключила психолог.

До этого эксперты раскрыли, как негативные эмоции влияют на здоровье человека. К примеру, при агрессии выделяется гормон норадреналин из надпочечников, при страхе — адреналин. Поэтому при постоянном раздражении человек хронически находится в таком опасном состоянии, которое впоследствии чревато психическими и физическими заболеваниями, отмечают специалисты.

Ранее психолог рассказала, как создать счастливую семью.

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