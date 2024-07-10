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На консервах и безалкогольном пиве появится QR-маркировка

Правительство РФ обновило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке

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Depositphotos/Коллаж «Газеты.Ru»

Правительство России обновило перечень товаров, которые обязательно должны быть маркированы в государственной системе «Честный знак». Об этом сообщает ТАСС.

В актуальном документе представлены пищевые и непищевые товары. Также в нем появилось семь новых товарных групп, которые обязательно должны маркироваться начиная с 1 сентября текущего года.

Это такие товары, как безалкогольное пиво, консервы, пищевые растительные масла и масложировая продукция, отдельные виды технических средств реабилитации (трости, костыли и т.д.), велосипеды нескольких видов, а также корма для домашних животных, лекарства ветеринарного применения.

Маркировка товаров в этой системе визуально выглядит как QR-код, который надо отсканировать кассиру или покупателю перед оплатой покупок на кассе или на стойке самообслуживания соответственно.

До этого директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский заявил, что механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки, расширится на новые категории товаров.

Ранее в России стартовал режим блокировки продаж просроченных и нелегальных товаров.

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