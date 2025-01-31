Врач раскрыл, кому нужно быть осторожным в период температурных качелей

Врач Звонков: пожилым нужно быть осторожными при перепадах температуры

Пожилым людям, а также страдающим аутоиммунными патологиями, следует быть особенно осторожными в период температурных качелей. Об этом в интервью РИАМО предупредил экс-реаниматолог скорой помощи, врач-терапевт Андрей Звонков.

«Больной организм быстро приспособиться к изменениям окружающей среды не может», — сказал специалист.

У пожилых, по его словам, могут наблюдаться гипертония, стенокардия, различные васкулиты и прочие патологии.

Звонков посоветовал гражданам преклонного возраста в такие дни не проверять организм на прочность, следовать указаниям врача и принимать необходимые препараты.

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