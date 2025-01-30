«Голой земли уже не увидим»: синоптик о снегопадах в феврале

Февраль успеет напомнить жителям Центральной России о настоящей зиме. В начале месяца ожидается небольшое похолодание, вслед за которым придут снегопады. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Его слова приводит Tsargrad.tv.

«Сильных снегопадов не ожидается, но землю снег прикроет. Голой земли уже не увидим», — рассказал метеоролог.

Уже со 2-3 февраля в Москве ночью будет -4...-9°C, днем -2...-5°C. Еще раньше такая погода придет в Петербург — уже с первого февральского дня, отметил эксперт.

Он также объяснил, почему январь выдался необычно теплым. По его словам, на погоду в первом месяце 2025 года оказали влияние воздушные потоки из Атлантики, Средиземноморья и Северной Африки.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого сообщила, что февраль в Москве прогнозируется теплее климатической нормы. Предполагается, что среднемесячная температура будет отрицательной, но с аномалией порядка 2-2,5°C.

Ранее российским садоводам посоветовали принять меры на случай внезапных заморозков.