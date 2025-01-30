Синоптик объяснил, почему в России случился необычно теплый январь

Теплые воздушные потоки из Атлантики, Средиземноморья и Северной Африки сделали январь в Центральной России необычно теплым. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Его слова цитирует Tsargrad.tv. Эксперт при этом не ожидает катастрофических последствий аномальной зимы.

«Положительные аномалии температуры в средней полосе достигают 5–6 градусов, а на востоке, на Урале и в Сибири 8–10 градусов отклонения от месячной климатической нормы», — рассказал Шувалов.

Он добавил, что если бы теплые воздушные потоки пришли летом, в европейской части России случилась бы мощная засуха.

Как сообщил метеоролог Александр Ильин, в первой декаде февраля в Московской области ночью будет холодать до -7…-10°C. Однако, по его словам, последний зимний месяц все равно будет гораздо теплее, чем должен быть.

Перестройка погодообразующих процессов начнется не раньше пятницы, в субботу придут первые после оттепели заморозки. С 1 февраля среднесуточная температура будет колебаться на отметках, близких к нулю, рассказала главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ранее синоптик сообщил о температурном рекорде в Петербурге.