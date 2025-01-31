Бывший атаман Краснодара потратил 8 миллионов из бюджета на премии и корпоративы

Бывший краснодарский атаман Юрий Шмельков потратил 8 миллионов рублей из регионального бюджета на премии сотрудникам и корпоративы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Kub.

«Юрий Шмельков выписывал огромные премии — доходило и до 90 тысяч. Их батька брал из сэкономленных на зарплатах уволившихся сотрудников. Правда, перепадало только командирам дружин и бухгалтеру — они рассказали, что часть бонусов иногда сдавали в общак на корпоративы», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала, один из сотрудников сделал фото с корпоратива, и его вскоре уволили. Сам Шмельков якобы говорил, что на снимке, попавшем в сеть, «обычная казачья традиция на второй день свадьбы».

Казачьему обществу вменили штраф в 348 тысяч рублей. Преемник Шмелькова Андрей Белоусов, комментируя ситуацию, отметил, что с растратами бюджета теперь разбираться ему.

Накануне в Серпухове задержали экс-сотрудника администрации по подозрению в коррупции. По данным следствия, обвиняемый, занимавший должность заместителя и советника главы городского округа, в период с 2023 по 2024 год получил взятки от индивидуальных предпринимателей на общую сумму не менее пяти миллионов рублей.

Ранее гендиректора «Фонбета» Анохина отправили под арест.