НБУ: за 2024 год Украину покинули около 500 тысяч человек

За 2024 год Украину покинули около 500 тысяч человек. Такие данные опубликовал Национальный банк Украины (НБУ) на своем сайте.

Согласно отчету, в 2024 году чистый отток мигрантов достиг 0,5 млн человек. В 2025-м Украина, по прогнозам, потеряет еще 200 тысяч. Первые признаки восстановления демографии ожидаются лишь в 2026 году с возвращением 200 тысяч граждан, а к 2027-му процесс может ускориться до 500 тысяч.

НБУ констатирует: число желающих вернуться сокращается.

«При текущих условиях — сохраняющихся рисках безопасности и экономической нестабильности — массовая репатриация маловероятна», — подчеркивается в документе.

Это, по мнению экспертов, усугубит дефицит рабочей силы, который уже бьет по ключевым отраслям.

27 января издание «Украинская правда» сообщило, что руководитель ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) на встрече с законодателями предупредил о возможном запуске «опасных процессов для самого существования» страны. Буданов якобы заявил, что это произойдет, если Киев и Москва не начнут мирные переговоры до лета текущего года.

Ранее на Западе заявили о «кризисе дезертирства» в ВСУ.