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Российских врачей на операции по удалению камней из почек ждал сюрприз

В Нижнем Новгороде врачи обнаружили у пациента на операции врожденную аномалию
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Depositphotos

Врачи Нижегородской областной клинической больницы имени Н. А. Семашко во время операции по удалению камней из почек обнаружили у пациента врожденную аномалию. Необычным случаем из врачебной практики поделился главный редактор местного издания «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

Пациент обратился к медикам с жалобами на камни в почках и мочеточнике. Диагноз подтвердили результаты УЗИ, а КТ с контрастом мужчине сделать не смогли из-за непереносимости препарата.

«В операционной урологов уже ждал сюрприз. На уретроскопии обнаружили полное удвоение и почек, и мочеточников с обеих сторон», — рассказал Никонов.

Медики отметили, что, несмотря на то, что пациент давно наблюдается по поводу мочекаменной болезни, о своей врожденной особенности он узнал впервые. Пациента успешно прооперировали и выписали на третьи сутки домой.

По словам врачей, одновременное удвоение почечной лоханки и мочеточников может вызывать нарушение уродинамики и повышать риски хронического воспаления.

Ранее в Нижнем Новгороде врачи удалили женщине гигантскую опухоль яичника весом 10 кг.

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