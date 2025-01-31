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Школьница родила дома и избавилась от ребенка

В Италии 16-летняя девушка родила дома и избавилась от младенца
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Pixabay

На северо-западе Италии 16-летняя девушка родила дома, ребенок не выжил. Об этом сообщает Today.it.

Инцидент произошел в городе Сесто-Сан-Джованни 30 января. По информации издания, жительница одного из домов позвонила в полицию и рассказала, что ее беспокоят громкие крики девочки-подростка из соседней квартиры: женщина отметила, что девушка зовет на помощь. Прибывшие на место полицейские и медицинская бригада нашли в квартире, из которой были слышны крики, 16-летнюю школьницу. На балконе в ведре лежал новорожденный младенец, завернутый в полотенце. Фельдшеры попытались реанимировать ребенка, но ничего не вышло.

До этого в Забайкальском крае 17-летняя девушка родила в туалете кафе и выбросила ребенка в туалет.

Ранее в Архангельске 15-летняя школьница родила в туалете и выбросила младенца в лесу.

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