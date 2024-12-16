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В Тверской области мужчина с ножом ворвался в чужой дом и изувечил женщину

В Тверской области мужчина ворвался в квартиру женщины и ударил ее ножом

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Тверской области задержали подозреваемого в нападении на женщину, мужчина ножом изрезал лицо пострадавшей. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в поселке Суховерково, местный житель ворвался в квартиру к своей знакомой. Злоумышленник был вооружен ножом. В прихожей он напал на хозяйку и несколько раз вонзил в нее лезвие. После совершения преступления нападавший скрылся.

По данным mk.ru, нападавший пытался покинуть поселок на такси, но был задержан. 30-летний безработный, ранее судимый житель Зубцовского района на допросе признался, что причиной нападения стала личная неприязнь к жертве. Пострадавшую удалось спасти, ей оказана необходимая медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Чувашии задержали подростка, напавшего с ножом на сожителя матери. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подростку меры пресечения.

Ранее в Приморье мужчина напал на отчима с мачете и получил семь лет колонии.

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