Астраханец с мачете похитил обидчика жены и заставил его просить прощения

В Астраханской области мужчина похитил обидчика жены и заставил его извиниться перед ней, угрожая мачете. Об этом сообщили в областном СУ СК России.

Инцидент произошел в августе 2024 года в селе Копановка Енотаевского района вскоре после того, как жена обвиняемого поссорилась с его 24-летним знакомым. По версии следствия, 36-летний мужчина решил добиться от ее обидчика извинений насильственным путем.

Он подкараулил и остановил автомобиль, за рулем которого сидел потерпевший, и заставил его пересесть в свою машину, пригрозив мачете. Затем нападавший отвез жертву к себе домой, где заставил извиниться перед своей супругой, а затем несколько раз ударил его рукояткой мачете по голове и туловищу. Потерпевшему пришлось спасаться бегством, после чего он обратился в правоохранительные органы.

Подозреваемого задержали и обвинили по п.п. «в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.

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