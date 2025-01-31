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Москвичам рассказали о погоде в выходные

«Яндекс Погода»: пасмурная погода ожидается в Москве в выходные
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В предстоящие выходные, 1 и 2 февраля, в Москве ожидается пасмурная погода, возможны осадки в виде дождя и снега. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Погода».

В субботу в столице ожидается умеренный юго-западный ветер, порывы которого будут доходить до 5,2 м/с. Температура воздуха утром и днем будет составлять +4°C, ночью — +2°C. В воскресенье утренняя температура составит 0°C градусов, вечером — +1°C. К ночи столбики термометров опустятся до –1°C.

«Ожидается умеренный ветер, утром порывы достигнут 5,3 м/с. В центральных районах столицы (Тверской, Арбат, Таганский, Якиманка) в течение всего дня температура будет на один градус выше, чем в остальных частях города», — добавили синоптики.

Синоптик и метеоролог Александр Ильин до этого говорил, что в Москве в первых числах февраля заметно похолодает, температура воздуха будет держаться на отрицательных значениях. Но в целом в последний зимний месяц климатическая норма, вероятнее всего, снова будет превышена, уточнил он.

Ранее синоптик объяснил, почему в России случился необычно теплый январь.

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