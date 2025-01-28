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Синоптик спрогнозировал москвичам морозное начало февраля

Синоптик Ильин: февраль в Москве начнется с морозов
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Mikhail Starodubov/Shutterstock/FOTODOM

В Москве в первых числах февраля заметно похолодает, температура воздуха будет держаться на отрицательных значениях. Но в целом в последний зимний месяц климатическая норма, вероятнее всего, снова будет превышена, рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин.

«В начале февраля уже и морозы тоже будут, где-то с 2-3 числа похолодает до -7 градусов», — рассказал Ильин.

Точных прогнозов на весь месяц у метеорологов пока нет, но уже очевидно, что холод не задержится на весь месяц, добавил синоптик. Предпосылок, что температура воздуха вновь перешагнет климатическую норму в сторону положительных отметок, намного больше, заключил он.

В Гидрометцентре накануне сообщили, что в феврале в Центральной России температура воздуха опустится ниже -10 градусов после рекордного превышения нормы. Так, со следующей недели ожидается до -5...-7 градусов, а позже – до -10...-13 градусов.

Ранее синоптик рассказала, какую погоду москвичам ждать в феврале.

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