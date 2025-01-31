Россиянам дали советы, которые помогут легче перенести длительный перелет

Правильный выбор места в самолете позволит легче перенести длительный перелет — для максимальной подвижности лучше всего брать место у прохода. Об этом газете «Известия» рассказали специалисты сервиса по бронированию жилья «Авито Путешествия».

Если пассажир планирует спать во время перелета, эксперты советуют выбирать место у окна. Пассажирам также советуют надевать комфортную одежду свободного фасона, которая не будет сковывать движение.

«Вспомогательные гаджеты могут значительно улучшить самочувствие во время полета, их выбор на просторах интернета огромен. Если хочется сидеть в кресле, подтянув колени к груди, то рассмотрите покупку компактного гамака для ног, который цепляется за складной столик. Любителям поспать в полете стоит присмотреться к различным видам тревел-подушек», — добавили специалисты.

Помимо этого, они советуют заранее подумать над тем, чем себя занять в самолете. Например, взять книгу, скачать игры, фильмы или взять с собой головоломки, судоку или сканворды.

Фитнес-тренер, эксперт тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness Роман Филиппенко до этого говорил, что при длительном перелете важно не забывать про регулярные разминки. По его словам, даже небольшая прогулка по салону самолета может существенно улучшить самочувствие.

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