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Стало известно, на сколько подорожали авиабилеты за год

«Т-рассрочка»: средний чек на перелеты по России вырос на 15%

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Shutterstock/Ivan Kruk

Цены на перелеты внутри России за последний год выросли в среднем на 15%, с 14 857 рублей до 17 135 рублей (за билет туда-обратно). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Т-рассрочка».

Цены на международные направления за период выросли на 8%. Сегодня покупка билетов за рубеж в обе стороны обойдется в среднем в 62 421 рубль против 58 001 рубля годом ранее.

Меньше всего изменилась стоимость авиаперелетов в СНГ. За последний год цены выросли всего на 2%, с 27 541 рублей до 28 036 рублей.

Самым популярным зарубежным направлением для российских туристов уже третий год подряд остается Турция. Однако спрос на эту страну постепенно снижается. Так, доля пассажиропотока в Турцию за период с января по сентябрь снизилась с прошлогодних 40% до 28%. Между тем, популярность среди россиян набирают Таиланд и ОАЭ.

До этого в Госдуме предложили установить фиксированные цены на авиабилеты.

Ранее россияне назвали справедливую сумму компенсации за овербукинг.

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