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В России призвали выдавать тарологам и экстрасенсам лицензии на работу

Психолог Какушкина: тарологам и экстрасенсам нужно выдавать лицензии на работу
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В России нужно ввести норму, которая обяжет тарологов и экстрасенсов получать лицензии на работу, если они хотят действительно приносить пользу людям. С таким предложением выступила клинический психолог, кандидат медицинских наук Марина Какушкина.

«Я выступаю за то, чтобы люди с особыми способностями получали лицензии и работали спокойно. Я не могу согласиться с тем, что таких людей мало. Эти люди должны работать и приносить пользу людям», — заявила психолог в пресс-центре НСН.

Она также добавила, что таро и астрология были созданы еще за три тысячи лет до нашей эры — по ее мнению, это говорит в пользу подобной деятельности. Занимаются этим многие научные психологи, так как это можно «совмещать с экстрасенсорикой», утверждает Какушкина.

Напомним, за 2024 год тарологи и экстрасенсы заработали на россиянах 2 трлн 400 млрд рублей. При этом запрет на их деятельность поддерживают 72% жителей страны, а юристы напоминают, что их деятельность попадает под статью о мошенничестве и грозит десятью годами заключения и миллионным штрафом.

Ранее призер «Битвы экстрасенсов» поддержал введение ограничений на деятельность тарологов.

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