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Подросток из Подмосковья стал фигурантом дела об участии в террористической организации

СК РФ: подростка из Реутова обвинили в участии в террористической организации
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Максим Блинов/РИА Новости

Подростка из подмосковного Реутова задержали и обвинили в участии в террористической организации. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета России Ольга Врадий.

«16-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической (часть 2 статьи 205.5 УК РФ)», — сказала она.

По словам Врадий, сегодня суд вынесет решение о мере пресечения.

Следствие выяснило, что с сентября 2023 года по январь 2025 года подросток вступил в структурное подразделение запрещенной в РФ международной террористической организации и активно пропагандировал ее деятельность, а также участвовал в обсуждениях совершения терактов.

В настоящее время следователи и криминалисты собирают доказательную базу.

16 января Telegram-канал SHOT сообщил, что в Реутове силовики задержали старшеклассника, который с сентября 2024 года готовился к нападению на школу. Он был активным участником ряда запрещенных сообществ в сети, изучал нападения и в переписках подробно описывал свои намерения. Несовершеннолетнего задержали дома, при обыске у него обнаружили несколько ножей. В отношении юноши возбуждено уголовное дело за участие в террористической организации, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что напавшему на школу в Курске подростку грозит до 20 лет колонии.

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