В Москве для тушения пожара в хостеле пришлось привлекать поезд

SHOT: площадь пожара в московском хостеле выросла до 2 тыс. квадратных метров

К тушению возгорания на северо-западе Москвы привлекли пожарный поезд. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, площадь пожара увеличилась до 2 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, горит одно из зданий на территории бывшего машиностроительного завода им. Чернышева, где сейчас располагается хостел.

Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности №3. О пострадавших пока информации нет.

По словам источников РЕН ТВ, пожар начался на одном из предприятий завода, после чего огонь перекинулся на другое здание.

Также в ночь на 31 января загорелось общежитие, расположенное в микрорайоне Вынгапуровский города Ноябрьска, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе. Известно, что из здания эвакуировались 49 человек. Никто не пострадал.

Ранее крупный пожар на тысячу «квадратов» вспыхнул в Амурской области.