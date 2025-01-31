Земля войдет в зону действия крупных дыр на Солнце

Земля 31 января окажется в зоне действия двух корональных дыр на Солнце. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

«На Солнце у нас 2 корональных дыры – на севере и на юге, в зоне действия которых Земля окажется завтра (31 января — «Газета.Ru») в середине дня», — говорится в сообщении.

Корональные дыры являются основным источником быстрого солнечного ветра в солнечной системе. Иногда говорят, что Земля попала в поток быстрого солнечного ветра, но по факту дыры и связанные с ними потоки плазмы догоняют, а потом и обгоняют планету, так как угловое вращение Солнца происходит гораздо быстрее (25 суток), чем движется по орбите Земля (365 дней), отметили ученые.

По прогнозу лаборатории, скорости солнечного ветра в ближайшие 2-3 дня возрастут в окрестностях Земли почти двукратно – с 350 км/с до 700 км/с, а само воздействие продлится не менее чем до конца недели. Пик ожидается ближе к выходным.

В диапазоне ближайших двух дней не ожидается заметных изменений геомагнитной обстановки. На выходных возможны слабые бури уровня G1. Вероятности бурь уровня G2 составляют около 20%, добавили в Лаборатории солнечной астрономии.

29 января ученые зарегистрировали на Солнце вспышку класса М. Ее продолжительность составила 48 минут.

Ранее ученый раскрыл, к чему могут привести вспышки на Солнце.