Найдены черные ящики самолета, упавшего в реку в Вашингтоне

ABC: черные ящики упавшего в реку в Вашингтоне самолета отправлены на экспертизу

Черные ящики пассажирского самолета, столкнувшегося в воздухе с военным вертолетом и упавшего в реку в Вашингтоне, найдены и отправлены на экспертизу. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источник.

«... черные ящики были обнаружены на борту самолета American Airlines и отправлены в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте», — сказал источник телеканала.

ABC News также сообщил, что команды водолазов прекратили работу на реке Потомак, куда упали оба воздушных судна. По словам источников телеканала, на данный момент обнаружено около 40 тел, включая по крайней мере одного солдата из армейского вертолета.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60, совершавшим тренировочный полет, во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана 30 января.

Оба воздушных судна упали в реку. Выжить в авиакатастрофе никому не удалось. Среди пассажиров самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Ранее Трамп назвал виновных в столкновении вертолета и самолета в США.