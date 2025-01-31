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Появилось видео опасных маневров вертолетов в аэропорту Вашингтона

В сети появилось видео опасного сближения вертолетов и самолетов над Вашингтоном
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Carolyn Kaster/AP

В сети появилось видео опасного сближения вертолетов и самолетов в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Видео в социальной сети X опубликовал американец Кайл Салевски.

Мужчина утверждает, что видео было снято за шесть дней до авиакатастрофы. На нем видно, что два вертолета пролетели очень близко с его самолетом, который заходил на взлетную полосу.

Кроме того, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прямо обвинил пилотов вертолета в столкновении с пассажирским самолетом в Вашингтоне.

До этого газета The New York Times со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA) сообщила, что смена диспетчеров аэропорта Вашингтона имени Рональда Рейгана была неполной во время столкновения самолета и вертолета, при этом один диспетчер вел сразу несколько задач в интересах самолетов и вертолетов.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60, совершавшим тренировочный полет, во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана 30 января.

Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Выжить в авиакатастрофе никому не удалось. Среди пассажиров самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Ранее Трамп сообщил, что не обсуждал авиакатастрофу с Путиным.

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