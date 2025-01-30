Житель Сахалина с трудом отыскал дом и собачьи будки, которые завалило снегом

Житель села Сокол обнаружил неприятный сюрприз, вернувшись домой после снежной бури: его дом на улице Путевой завалило снегом почти по самую крышу. Фотографии этого коллапса после пурги опубликовал «АСТВ.ру» в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как подход к двери и окнам первого этажа полностью перекрыт сугробами. Также снегом занесло две собачьи будки, в которых находились питомцы. По словам сахалинца, с животными все в порядке. Они накормлены и чувствуют себя хорошо.
По словам приятеля мужчины, теперь его другу предстоит непростая работа, чтобы добраться до входной двери и попасть в тепло.
«Завтра придется откапывать будку, слой снега — полтора метра, не меньше», — рассказал житель села.
Ранее на Сахалине спасли ребенка, провалившегося в сливную яму, которую замело снегом.