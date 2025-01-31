Таксист-отравитель отправится в колонию на 10 лет

Таксиста отправят в колонию на 10 лет за отравления пассажиров психотропами

Московского таксиста, уроженца Азербайджана Рахмана Сулейманова отправят в колонию на 10 лет за отравления пассажиров психотропами — он подмешивал их в алкоголь. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на решение суда.

Дело против Сулейманова было заведено в 2018 году после того, как один из его пассажиров, сотрудник полиции, пропал после поездки — его тело было найдено у стен Измайловского кремля. Благодаря камерам городских камер слежения следователи установили, что полицейский сел в белую Kia Rio со скрытыми номерами — так машина таксиста и сам Сулейманов были обнаружены.

Мужчина был задержан, а при обыске в его квартире были найдены психотропные вещества, которые таксист подмешивал в нелегально продаваемый в машине алкоголь. Найденные препараты совпали с теми, которые были обнаружены в теле полицейского. Сулейманов утверждал, что спаивал «буйных клиентов», назвав это «усыплением».

Позднее был найден другой пострадавший клиент Сулейманова, которому повезло выжить — он также обратился в полицию. Следователь по особо важным делам Алла Морозенко выяснила, что в деле таксиста-отравителя содержатся около 40 эпизодов.

Суд постановил отправить Сулейманова в колонию строгого режима на срок 10 лет.

До этого в Москве водитель такси отобрал золотой крест у пассажира и высадил его на полпути.

Ранее лже-таксисты стали оформлять кредиты на пьяных россиян.