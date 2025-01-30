В Москве таксист сорвал с пассажира золотой крест и высадил его на обочине

Водитель такси стал вымогать у москвича деньги и ограбил его

В Москве водитель такси отобрал у пассажира золотую цепочку и грубо высадил его на обочине, сообщает mk.ru.

По данным издания, инцидент произошел 28 января в центре города. Москвич, заказавший такси, был недоволен ошибками, которые, как ему показалось, водитель совершил во время движения. На улице Маросейка он, не доехав до конца маршрута, попросил его высадить, на что таксист стал требовать двойную плату за поездку.

Клиент платить отказался, после чего водитель резко затормозил и сорвал с пассажира золотую цепочку в тот момент, когда он покидал салон. В следующее мгновение злоумышленник скрылся, а пострадавший понял, что забыл в машине свой телефон и бумажник. Общий ущерб составил более 360 тыс. руб.

Подозреваемого остановили в 24 километрах от места происшествия. 29-летнему мужчине уже предъявили обвинение в грабеже.

Ранее в Екатеринбурге неизвестные забрали у женщины телефон и избили ее.